Долецкий Прокопий (Прокофий)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Долецкая Людвика Прокопьевна
Мать ребёнка: Шыманская Феофилия
Рождение ребёнка
1913
Сын: Долецкий Наркис Прокопьевич
Мать ребёнка: Шыманская Феофилия
Рождение ребёнка
1913
Сын: Долецкий Цезарь
Мать ребёнка: Шыманская Феофилия
информация взята с профсоюзного билета
Рождение ребёнка
1917
Сын: Долецкий Юрий (Юлияк) Прокопьевич
Мать ребёнка: Шыманская Феофилия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Долецкий Франик Прокопьевич
Мать ребёнка: Шыманская Феофилия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шыманская Феофилия
Смерть
Неизвестно