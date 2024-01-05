Долецкий Прокопий (Прокофий) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долецкий Прокопий (Прокофий)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Долецкая Людвика Прокопьевна

Мать ребёнка: Шыманская Феофилия

Малинки, Вінницька область
Рождение ребёнка
1913

Сын: Долецкий Наркис Прокопьевич

Мать ребёнка: Шыманская Феофилия

Малинки, Вінницька область
Рождение ребёнка
1913

Сын: Долецкий Цезарь

Мать ребёнка: Шыманская Феофилия

Малинки, Вінницька область
информация взята с профсоюзного билета
Рождение ребёнка
1917

Сын: Долецкий Юрий (Юлияк) Прокопьевич

Мать ребёнка: Шыманская Феофилия

Малинки, Вінницька область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Долецкий Франик Прокопьевич

Мать ребёнка: Шыманская Феофилия

Малинки, Вінницька область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шыманская Феофилия

Смерть
Неизвестно
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