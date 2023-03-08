Шабалдас Семен — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шабалдас Семен

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.10.1984

Пол

Мужской

Отец

1957 г.р.

Мать

1956 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЯМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1984

Отец: Шабалдас Николай

Мать: Шабалдас Наталья

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