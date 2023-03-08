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Шабалдас Семен
Шабалдас Семен
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
06.10.1984
Пол
Мужской
Отец
Шабалдас Николай
1957 г.р.
Мать
Шабалдас (Коробова) Наталья
1956 г.р.
Дети
Не указаны
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ЯМ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
06.10.1984
Отец:
Шабалдас Николай
Мать:
Шабалдас Наталья
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