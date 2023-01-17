Матохин Дмитрий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Матохин Иван (Беляй) Сергеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1655
Сын: Матохин Максим Дмитриевич
Мать ребёнка: Матохина Пелагея
Рождение ребёнка
Около 1659
Сын: Матохин Тимофей Дмитриевич
Мать ребёнка: Матохина Пелагея
Рождение ребёнка
1684
Мать ребёнка: Матохина Пелагея
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матохина Пелагея
Смерть
Неизвестно