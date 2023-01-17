Лосева Анастасия Евстафьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лосева Анастасия Евстафьевна

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Место рождения

Орловская область, Троснянский район, село Ломовец

Дата рождения

Около 1898

Дата смерти

1970

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Орловская область, Троснянский район, село Ломовец
Рождение ребёнка
07.01.1938

Дочь: Плахова Римма Матвеевна

Отец ребёнка: не указан

Орловская область, Троснянский район, село Ломовец
Смерть
1970
Ломовец, Троснянский муниципальный район, Орловская область
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