Лосева Анастасия Евстафьевна
Место рожденияОрловская область, Троснянский район, село Ломовец
Дата рожденияОколо 1898
Дата смерти1970
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Орловская область, Троснянский район, село Ломовец
Рождение ребёнка
07.01.1938
Дочь: Плахова Римма Матвеевна
Отец ребёнка: не указан
Орловская область, Троснянский район, село Ломовец
Смерть
1970
Ломовец, Троснянский муниципальный район, Орловская область