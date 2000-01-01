Цыгельников Ефим Казьмин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1840
Дата смертиОколо 1892
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840
Рождение ребёнка
1872
Сын: Цыгельников Яков Ефимович
Мать ребёнка: Цыгельникова Матрена Ивановна
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Цыгельникова Наталья
Мать ребёнка: Цыгельникова Матрена Ивановна
Рождение ребёнка
1880
Сын: Цыгельников Игнат Ефимович
Мать ребёнка: Цыгельникова Матрена Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1892