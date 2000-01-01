Цыгельников Ефим Казьмин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цыгельников Ефим Казьмин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1840

Дата смерти

Около 1892

Пол

Мужской

Добавил:

ДЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840

Отец: Мирошниченко Казьма Андреевич

Мать: Мирошниченко Неизвестно

Рождение ребёнка
1872

Сын: Цыгельников Яков Ефимович

Мать ребёнка: Цыгельникова Матрена Ивановна

Рождение ребёнка
1876

Дочь: Цыгельникова Наталья

Мать ребёнка: Цыгельникова Матрена Ивановна

Рождение ребёнка
1880

Сын: Цыгельников Игнат Ефимович

Мать ребёнка: Цыгельникова Матрена Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цыгельникова Матрена Ивановна

Смерть
Около 1892
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