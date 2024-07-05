Симкина (Меерсон) Софья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Симкина (Меерсон) Софья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1915

Дата смерти

2005

Пол

Женский

Отец

1876 г.р.

Мать

1891 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Меерсон Копель

Мать: Меерсон.Зарх (Zarh) Mуся

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Симкин Абрам Моше

Рождение ребёнка
15.02.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Симкин Абрам Моше

Смерть
2005

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