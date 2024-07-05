Симкина (Меерсон) Софья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1915
Дата смерти2005
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец: Меерсон Копель
Мать: Меерсон.Зарх (Zarh) Mуся
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Симкин Абрам Моше
Рождение ребёнка
15.02.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Симкин Абрам Моше
Смерть
2005