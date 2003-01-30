Дмитриев Фалас Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитриев Фалас Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.12.1943

Дочь: Никитина Евгения Фаласовна

Мать ребёнка: Дмитриева Александра Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шаграй Раиса Фаласовна

Мать ребёнка: Дмитриева Александра Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дмитриева Александра Павловна

Смерть
Неизвестно
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