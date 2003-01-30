Дмитриев Фалас Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.12.1943
Дочь: Никитина Евгения Фаласовна
Мать ребёнка: Дмитриева Александра Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шаграй Раиса Фаласовна
Мать ребёнка: Дмитриева Александра Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно