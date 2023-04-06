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(Веденеева) Анна

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Место рождения

Нововоронино, Пушкинский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Около 1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1878 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЯЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1923

Отец: Веденеев Макар

Мать: Веденеева Мария

Нововоронино, Пушкинский муниципальный район, Московская область
Военная служба
17.04.1942
Курсы усовершенствования офицеров пехоты. Западный фронт. 3-й Белорусский фронт
официантка в столовой
Военная служба
Около ?.04.1942
Участие в боях
Военная награда
29.04.1945
Медаль «За боевые заслуги»
Военная награда
09.05.1945
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Демобилизация
?.05.1947
Работа или профессия
Около 1982
Москва, город федерального значения Москва
Мебельная фвбрика . Хозяйственное управлние
Военная награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны II степени
Смерть
Неизвестно
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