(Веденеева) Анна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1923
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1923
Отец: Веденеев Макар
Мать: Веденеева Мария
Военная служба
17.04.1942
Курсы усовершенствования офицеров пехоты. Западный фронт. 3-й Белорусский фронт
официантка в столовой
Военная служба
Около ?.04.1942
Участие в боях
Военная награда
29.04.1945
Медаль «За боевые заслуги»
Военная награда
09.05.1945
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Демобилизация
?.05.1947
Работа или профессия
Около 1982
Москва, город федерального значения Москва
Мебельная фвбрика . Хозяйственное управлние
Военная награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны II степени
Смерть
Неизвестно