Белых Тимофей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белых Тимофей

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Место рождения

Верхотурский уезд

Дата рождения

Около 1620

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1620 г.р.

Дети

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1620

Отец: не указан

Мать: не указана

Верхотурский уезд
Рождение ребёнка
1640

Сын: Белых Елизар Тимофеев

Мать ребёнка: Белых Ирина

Верхотурский уезд
Рождение ребёнка
1650

Сын: Белых Фирс Тимофеев

Мать ребёнка: Белых Ирина

Верхотурский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белых Игнат Тимофеев

Мать ребёнка: не указана

Верхотурский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белых Ирина

Смерть
Неизвестно
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