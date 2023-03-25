Белых Тимофей
Место рожденияВерхотурский уезд
Дата рожденияОколо 1620
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1620
Отец: не указан
Мать: не указана
Верхотурский уезд
Рождение ребёнка
1640
Мать ребёнка: Белых Ирина
Верхотурский уезд
Рождение ребёнка
1650
Сын: Белых Фирс Тимофеев
Мать ребёнка: Белых Ирина
Верхотурский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Белых Игнат Тимофеев
Мать ребёнка: не указана
Верхотурский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Белых Ирина
Смерть
Неизвестно