Ефремова Неизвестно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефремова Неизвестно

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1983

Пол

Женский

Добавил:

ЛР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.07.?

Сын: Ефремов Павел Михайлович

Отец ребёнка: Ефремов Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ефремова Вера

Отец ребёнка: Ефремов Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ефремова Зоя

Отец ребёнка: Ефремов Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ефремов Контантин

Отец ребёнка: Ефремов Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ефремова Полина

Отец ребёнка: Ефремов Михаил

Смерть
1983
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