Ефремова Неизвестно
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1983
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.07.?
Отец ребёнка: Ефремов Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ефремова Вера
Отец ребёнка: Ефремов Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ефремова Зоя
Отец ребёнка: Ефремов Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ефремов Контантин
Отец ребёнка: Ефремов Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ефремова Полина
Отец ребёнка: Ефремов Михаил
Смерть
1983