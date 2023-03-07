Шишкин Николай Андрианович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шишкин Николай Андрианович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

14.07.1943

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1928 г.р.
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1932 г.р.
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1937 г.р.
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Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.08.1928

Сын: Шишкин Степан Николаевич

Мать ребёнка: Шишкина Анна Михайловна

Рождение ребёнка
07.03.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шишкина Анна Михайловна

Лимоновская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1932

Дочь: Аксения Николаевна

Мать ребёнка: Шишкина Анна Михайловна

Рождение ребёнка
1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шишкина Анна Михайловна

Рождение ребёнка
1937

Сын: Шишкин Евгений Николаевич

Мать ребёнка: Шишкина Анна Михайловна

Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шишкина Анна Михайловна

Рождение ребёнка
1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шишкина Анна Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шишкина Анна Михайловна

Место жительства
Неизвестно
Лимоновская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
14.07.1943
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