Шишкин Николай Андрианович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смерти14.07.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.08.1928
Мать ребёнка: Шишкина Анна Михайловна
Рождение ребёнка
07.03.1930
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Аксения Николаевна
Мать ребёнка: Шишкина Анна Михайловна
Рождение ребёнка
1933
Рождение ребёнка
1937
Сын: Шишкин Евгений Николаевич
Мать ребёнка: Шишкина Анна Михайловна
Рождение ребёнка
1937
Рождение ребёнка
1944
Рождение ребёнка
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
14.07.1943