Краснодвоский Иван Маркович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Краснодворская Богдана Ивановна
Мать ребёнка: Ермолянка Ганна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Краснодворский Тимофей Иванович
Мать ребёнка: Ермолянка Ганна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Краснодворский Ян Иванович
Мать ребёнка: Ермолянка Ганна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ермолянка Ганна
Смерть
Неизвестно