Краснодвоский Иван Маркович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Краснодвоский Иван Маркович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Краснодворская Богдана Ивановна

Мать ребёнка: Ермолянка Ганна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Краснодворский Тимофей Иванович

Мать ребёнка: Ермолянка Ганна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Краснодворский Ян Иванович

Мать ребёнка: Ермолянка Ганна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ермолянка Ганна

Смерть
Неизвестно

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