Егорова Зиновия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1913
Отец ребёнка: Емельянов Егор Емельянович
Рождение ребёнка
1918
Отец ребёнка: Емельянов Егор Емельянович
Рождение ребёнка
01.12.1925
Отец ребёнка: Емельянов Егор Емельянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Артемьева Мария Егоровна
Отец ребёнка: Емельянов Егор Емельянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кира
Отец ребёнка: Емельянов Егор Емельянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Егоров Михаил
Отец ребёнка: Емельянов Егор Емельянович
Бракосочетание
Неизвестно