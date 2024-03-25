Егорова Зиновия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егорова Зиновия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1913

Сын: Егоров Федор Егорович

Отец ребёнка: Емельянов Егор Емельянович

Унгасемы, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1918

Сын: Егоров Василий Егорович

Отец ребёнка: Емельянов Егор Емельянович

Унгасемы, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
01.12.1925

Сын: Егоров Николай Егорович

Отец ребёнка: Емельянов Егор Емельянович

Унгасемы, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Артемьева Мария Егоровна

Отец ребёнка: Емельянов Егор Емельянович

Унгасемы, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кира

Отец ребёнка: Емельянов Егор Емельянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Егоров Михаил

Отец ребёнка: Емельянов Егор Емельянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Емельянов Егор Емельянович

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