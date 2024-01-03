Половинкин Павел Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Половинкин Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1894
Сын: Половинкин Василий Павлов
Мать ребёнка: Половинкина Прасковья Иванова
Рождение ребёнка
1896
Сын: Половинкин Георгий Павлович
Мать ребёнка: Половинкина Прасковья Иванова
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Рождение ребёнка
1898
Мать ребёнка: Половинкина Прасковья Иванова
Рождение ребёнка
1901
Дочь: (Половинкин) Анна
Мать ребёнка: Половинкина Прасковья Иванова
Рождение ребёнка
1903
Сын: Половинкин Алексей Павлович
Мать ребёнка: Половинкина Прасковья Иванова
Рождение ребёнка
1905
Рождение ребёнка
1906
Мать ребёнка: Половинкина Прасковья Иванова
Рождение ребёнка
1907
Рождение ребёнка
1907
Сын: Половинкин Петр
Мать ребёнка: Половинкина Прасковья Иванова
Рождение ребёнка
06.08.1908
Сын: Половинкин Николай Павлович
Мать ребёнка: Половинкина Прасковья Иванова
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Рождение ребёнка
1910
Рождение ребёнка
1911
Сын: Половинкин Владимир
Мать ребёнка: Половинкина Прасковья Иванова
Смерть
Неизвестно