Половинкин Павел Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Половинкин Павел Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Половинкин Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Половинкина Прасковья Иванова

Рождение ребёнка
1894

Сын: Половинкин Василий Павлов

Мать ребёнка: Половинкина Прасковья Иванова

Рождение ребёнка
1896

Сын: Половинкин Георгий Павлович

Мать ребёнка: Половинкина Прасковья Иванова

Знаменское, Сухановская волость, Подольский уезд
https://cgamos.ru/images/MB_LS/01-0203-0780-002822/00000076.jpg
Рождение ребёнка
1898

Сын: Половинкин Михаил Павлов

Мать ребёнка: Половинкина Прасковья Иванова

Рождение ребёнка
1901

Дочь: (Половинкин) Анна

Мать ребёнка: Половинкина Прасковья Иванова

Рождение ребёнка
1903

Сын: Половинкин Алексей Павлович

Мать ребёнка: Половинкина Прасковья Иванова

Рождение ребёнка
1905

Сын: Половинкин Иван

Мать ребёнка: Половинкина Прасковья Иванова

Рождение ребёнка
1906

Сын: Половинкин Иван Павлов

Мать ребёнка: Половинкина Прасковья Иванова

Рождение ребёнка
1907

Сын: Половинкин Иван

Мать ребёнка: Половинкина Прасковья Иванова

Рождение ребёнка
1907

Сын: Половинкин Петр

Мать ребёнка: Половинкина Прасковья Иванова

Рождение ребёнка
06.08.1908

Сын: Половинкин Николай Павлович

Мать ребёнка: Половинкина Прасковья Иванова

Знаменское, Сухановская волость, Подольский уезд
https://cgamos.ru/images/MB_LS/01-0203-0780-003850/00000189.jpg
Рождение ребёнка
1910

Сын: Половинкин Иван

Мать ребёнка: Половинкина Прасковья Иванова

Рождение ребёнка
1911

Сын: Половинкин Владимир

Мать ребёнка: Половинкина Прасковья Иванова

Смерть
Неизвестно

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