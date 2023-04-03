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Михейкин Илья Данилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.07.1880

Дата смерти

11.10.1968

Пол

Мужской

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1880

Отец: Михейкин Данила

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.11.1910

Сын: Михейкин Михаил Ильич

Мать ребёнка: Михейкина Мария Ивановна

Подольск
Рождение ребёнка
12.05.1913

Сын: Михейкин Алексей Ильич

Мать ребёнка: Михейкина Мария Ивановна

Подольск
Рождение ребёнка
1920

Сын: Михейкин Владимир

Мать ребёнка: Михейкина Мария Ивановна

Орловская обл., Шаблыкинский р-н, с. Робья
Рождение ребёнка
Около 1925

Дочь: Барышева Анна Ильинична

Мать ребёнка: Михейкина Мария Ивановна

Рождение ребёнка
27.12.1927

Сын: Михейкин Иван Ильич

Мать ребёнка: Михейкина Мария Ивановна

Село Робье, Орловская Область
Смерть
11.10.1968
г. Благовещенск Амурской области
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