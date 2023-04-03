Михейкин Илья Данилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.07.1880
Дата смерти11.10.1968
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1880
Отец: Михейкин Данила
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.11.1910
Мать ребёнка: Михейкина Мария Ивановна
Подольск
Рождение ребёнка
12.05.1913
Мать ребёнка: Михейкина Мария Ивановна
Подольск
Рождение ребёнка
1920
Сын: Михейкин Владимир
Мать ребёнка: Михейкина Мария Ивановна
Орловская обл., Шаблыкинский р-н, с. Робья
Рождение ребёнка
Около 1925
Дочь: Барышева Анна Ильинична
Мать ребёнка: Михейкина Мария Ивановна
Рождение ребёнка
27.12.1927
Сын: Михейкин Иван Ильич
Мать ребёнка: Михейкина Мария Ивановна
Село Робье, Орловская Область
Смерть
11.10.1968
г. Благовещенск Амурской области