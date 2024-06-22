Дойникова (Ступникова) Агриппина Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Дойникова (Ступникова) Агриппина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
28.01.1902

Муж: Дойников Сергей Яковлевич

Орловка, Мысово-Челнинская волость, Мензелинский уезд
Рождение ребёнка
01.01.1903

Сын: Дойников Максим

Отец ребёнка: Дойников Сергей Яковлевич

Орловка, Мысово-Челнинская волость, Мензелинский уезд
Рождение ребёнка
05.11.1905

Дочь: (Дойников) Матрона

Отец ребёнка: Дойников Сергей Яковлевич

Орловка, Мысово-Челнинская волость, Мензелинский уезд
Рождение ребёнка
27.03.1908

Дочь: (Дойникова) Мария

Отец ребёнка: Дойников Сергей Яковлевич

Орловка, Мысово-Челнинская волость, Мензелинский уезд
Рождение ребёнка
02.12.1910

Дочь: (Дойникова) Варвара

Отец ребёнка: Дойников Сергей Яковлевич

Орловка, Мысово-Челнинская волость, Мензелинский уезд
Рождение ребёнка
29.10.1913

Сын: Дойникова Алексей

Отец ребёнка: Дойников Сергей Яковлевич

Орловка, Мысово-Челнинская волость, Мензелинский уезд
Смерть
Неизвестно

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