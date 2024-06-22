Дойникова (Ступникова) Агриппина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.01.1902
Рождение ребёнка
01.01.1903
Сын: Дойников Максим
Отец ребёнка: Дойников Сергей Яковлевич
Рождение ребёнка
05.11.1905
Дочь: (Дойников) Матрона
Отец ребёнка: Дойников Сергей Яковлевич
Рождение ребёнка
27.03.1908
Дочь: (Дойникова) Мария
Отец ребёнка: Дойников Сергей Яковлевич
Рождение ребёнка
02.12.1910
Дочь: (Дойникова) Варвара
Отец ребёнка: Дойников Сергей Яковлевич
Рождение ребёнка
29.10.1913
Сын: Дойникова Алексей
Отец ребёнка: Дойников Сергей Яковлевич
Смерть
Неизвестно