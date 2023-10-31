Филипчик Галина Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филипчик Галина Юрьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.10.61

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1981 г.р.
1985 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.61

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.09.1981

Дочь: Данилова Наталья Владимировна

Отец ребёнка: Филипчик Владимир Иванович

Рождение ребёнка
28.08.1985

Дочь: Бурак Евгения Владимировна

Отец ребёнка: Филипчик Владимир Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Филипчик Владимир Иванович

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