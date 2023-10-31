Филипчик Галина Юрьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.10.61
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.09.1981
Дочь: Данилова Наталья Владимировна
Отец ребёнка: Филипчик Владимир Иванович
Рождение ребёнка
28.08.1985
Дочь: Бурак Евгения Владимировна
Отец ребёнка: Филипчик Владимир Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Филипчик Владимир Иванович