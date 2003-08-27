Лукашова Ирина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукашова Ирина Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.08.2003

Пол

Женский

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.2003

Отец: Лукашов Сергей Васильевич

Мать: Лукашова Жанна Валерьевна

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