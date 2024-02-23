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Шатская Наджеда Владимировна
Шатская Наджеда Владимировна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
06.03.1985
Пол
Женский
Отец
Шатский Владимир
Мать
Шатская Любовь Анатольевна
1958 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1985
Отец:
Шатский Владимир
Мать:
Шатская Любовь Анатольевна
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