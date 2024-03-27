Фатима — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фатима

Место рождения

Давлеканово, Башкортостан, Россия

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1888

Дочь: (Ахмадуллина) Хабира

Отец ребёнка: Ахмадуллин Ахмадулла

Рождение ребёнка
1890

Сын: Ахмадуллин Гайбадулла

Отец ребёнка: Ахмадуллин Ахмадулла

Рождение ребёнка
1902

Дочь: (Ахмадуллина) Махира

Отец ребёнка: Ахмадуллин Ахмадулла

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