Фатима
Место рожденияДавлеканово, Башкортостан, Россия
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1888
Дочь: (Ахмадуллина) Хабира
Отец ребёнка: Ахмадуллин Ахмадулла
Рождение ребёнка
1890
Отец ребёнка: Ахмадуллин Ахмадулла
Рождение ребёнка
1902
Дочь: (Ахмадуллина) Махира
Отец ребёнка: Ахмадуллин Ахмадулла