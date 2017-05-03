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Иванов Сергей Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.06.1937

Дата смерти

Около 1988

Пол

Мужской

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.01.1961

Дочь: Гудова Воронцова Наталья Сергеевна

Мать ребёнка: Иванова Назарова Екатерина Даниловна

Рождение ребёнка
10.12.1963

Сын: Иванов Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Иванова Назарова Екатерина Даниловна

Рождение ребёнка
1970

Дочь: Хахалева Светлана Сергеевна

Мать ребёнка: Иванова Назарова Екатерина Даниловна

Развод
Неизвестно

Жена: Иванова Назарова Екатерина Даниловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Назарова Екатерина Даниловна

Смерть
Около 1988
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