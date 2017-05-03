Иванов Сергей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.06.1937
Дата смертиОколо 1988
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.01.1961
Дочь: Гудова Воронцова Наталья Сергеевна
Мать ребёнка: Иванова Назарова Екатерина Даниловна
Рождение ребёнка
10.12.1963
Сын: Иванов Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Иванова Назарова Екатерина Даниловна
Рождение ребёнка
1970
Дочь: Хахалева Светлана Сергеевна
Мать ребёнка: Иванова Назарова Екатерина Даниловна
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1988