Досовицкая (Фасман) Наталья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Досовицкая (Фасман) Наталья Александровна

Место рождения

Moscow / Москва, Московская область / Moscow oblast\', РСФСР, USSR

Дата рождения

03.03.1902

Дата смерти

Около 1983

Пол

Женский

Отец

1877 г.р.

Мать

1873 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1902

Отец: Фассман (fassmann) Александр Николай Федорович

Мать: Fassmann Паулине Юрьевна

Moscow / Москва, Московская область / Moscow oblast\', РСФСР, USSR
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
машинистка
Место жительства
Неизвестно
Ленинград / Leningrad, Ленинградский район, Russia, USSR
Смерть
Около 1983
санкт петербург, город Санкт-Петербург, Russian Federation
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