Досовицкая (Фасман) Наталья Александровна
Место рожденияMoscow / Москва, Московская область / Moscow oblast\', РСФСР, USSR
Дата рождения03.03.1902
Дата смертиОколо 1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1902
Moscow / Москва, Московская область / Moscow oblast\', РСФСР, USSR
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
машинистка
Место жительства
Неизвестно
Ленинград / Leningrad, Ленинградский район, Russia, USSR
Смерть
Около 1983
санкт петербург, город Санкт-Петербург, Russian Federation