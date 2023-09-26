Юрьева (Ворфоломеева?) Настасья Емельяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1830
Отец ребёнка: Юрьев Яков Емельянович
Рождение ребёнка
1832
Отец ребёнка: Юрьев Яков Емельянович
Рождение ребёнка
1839
Отец ребёнка: Юрьев Яков Емельянович
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Федосья Яковлевна
Отец ребёнка: Юрьев Яков Емельянович
Работа или профессия
Неизвестно