Юрьева (Ворфоломеева?) Настасья Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрьева (Ворфоломеева?) Настасья Емельяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Пол

Женский

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1830

Сын: Юрьев Фёдор Яковлевич

Отец ребёнка: Юрьев Яков Емельянович

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Юрьев Евдоким Яковлевич

Отец ребёнка: Юрьев Яков Емельянович

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Юрьев Афанасий Яковлевич

Отец ребёнка: Юрьев Яков Емельянович

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Федосья Яковлевна

Отец ребёнка: Юрьев Яков Емельянович

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Работа или профессия
Неизвестно
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