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Григорьев Петр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.06.1936

Дата смерти

23.10.2022

Пол

Мужской

Добавил:

ПТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1936

Отец: Григорьев Иван Егорович

Мать: Григорьева Ольга Афанасьевна

Рождение ребёнка
20.08.1959

Дочь: Бабич Светлана Петровна

Мать ребёнка: Григорьева Евгения Ивановна

Рождение ребёнка
25.04.1968

Дочь: Боровикова Марина Петровна

Мать ребёнка: Григорьева Евгения Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Григорьева Евгения Ивановна

Смерть
23.10.2022
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