Григорьев Петр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.06.1936
Дата смерти23.10.2022
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1936
Рождение ребёнка
20.08.1959
Дочь: Бабич Светлана Петровна
Мать ребёнка: Григорьева Евгения Ивановна
Рождение ребёнка
25.04.1968
Дочь: Боровикова Марина Петровна
Мать ребёнка: Григорьева Евгения Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.10.2022