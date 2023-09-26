Черезов Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Черезова Августа Николаевна
Мать ребёнка: Марьина Васса Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Черезова Людмила Николаевна
Мать ребёнка: Марьина Васса Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Черезова Лия Николаевна
Мать ребёнка: Марьина Васса Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марьина Васса Степановна