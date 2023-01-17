Субботкина Галина
Место рождения
Дата рожденияОколо 1949
Дата смертиОколо 1979
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1949
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.01.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Субботкин Вячеслав Иванович
Рождение ребёнка
07.06.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Субботкин Вячеслав Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1979
Левенка, Духовницкий муниципальный район, Саратовская область