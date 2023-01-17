Субботкина Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Субботкина Галина

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Место рождения

Чесма, Чесменский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

Около 1949

Дата смерти

Около 1979

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1947 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Чесма, Чесменский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
09.01.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Субботкин Вячеслав Иванович

Чесма, Чесменский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
07.06.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Субботкин Вячеслав Иванович

Чесма, Чесменский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Субботкин Вячеслав Иванович

Смерть
Около 1979
Левенка, Духовницкий муниципальный район, Саратовская область
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