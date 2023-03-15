Кротов Игорь Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.12.1985
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1985
Отец: Кротов Виктор
Рождение ребёнка
03.11.2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кротова Виктория
Рождение ребёнка
25.02.2021
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кротова Виктория
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кротова Виктория
Место жительства
Неизвестно
Киров, город Киров, Кировская область