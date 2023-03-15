Кротов Игорь Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кротов Игорь Викторович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.12.1985

Пол

Мужской

Отец

1957 г.р.

Мать

1958 г.р.

Жена

1988 г.р.

Дети

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Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1985

Отец: Кротов Виктор

Мать: Кротова Галина Леонидовна

Рождение ребёнка
03.11.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кротова Виктория

Рождение ребёнка
25.02.2021

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кротова Виктория

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кротова Виктория

Место жительства
Неизвестно
Киров, город Киров, Кировская область
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