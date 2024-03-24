Коренев Петр Тимофеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коренев Петр Тимофеев

Место рождения

Капцево, Ильинский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Коренев Тимофей Осипов

Мать: не указана

Капцево, Ильинский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Коренева Апполинария Петрова

Мать ребёнка: Коренева Федосья Парфентьева

Капцево, Ильинский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Коренев Николай Петрович

Мать ребёнка: не указана

Капцево, Ильинский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Коренев Павел Петрович

Мать ребёнка: Коренева Федосья Парфентьева

Капцево, Ильинский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коренева Федосья Парфентьева

Смерть
Неизвестно
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