Коренев Петр Тимофеев
Место рождения
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Коренев Тимофей Осипов
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Коренева Апполинария Петрова
Мать ребёнка: Коренева Федосья Парфентьева
Рождение ребёнка
1836
Рождение ребёнка
1845
Мать ребёнка: Коренева Федосья Парфентьева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно