Останина Мелания Исакова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1753
Дата смертиПосле 1782
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1753
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1775
Дочь: Евдокия (Авдотья) Яковлева
Отец ребёнка: Останин Яков Федотов
Рождение ребёнка
Около 1780
Отец ребёнка: Останин Яков Федотов
Рождение ребёнка
Около 1794
Дочь: Евдокия Яковлева
Отец ребёнка: Останин Яков Федотов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Останин Яков Федотов
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1782