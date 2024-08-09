Жукова (Баранова) Зинаида Арсеньева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1920
Дата смерти2010
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Отец: Алексеев Арсений
Мать: (Иванова) Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Покровская) Галина
Отец ребёнка: Покровский Виктор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Жуков Иван Никитич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Покровский Виктор
Рождение ребёнка
01.08.1950
Сын: Жуков Николай
Отец ребёнка: Жуков Иван Никитич
Смерть
2010