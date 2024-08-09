Жукова (Баранова) Зинаида Арсеньева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жукова (Баранова) Зинаида Арсеньева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1920

Дата смерти

2010

Пол

Женский

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: Алексеев Арсений

Мать: (Иванова) Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Покровская) Галина

Отец ребёнка: Покровский Виктор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жуков Иван Никитич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Покровский Виктор

Рождение ребёнка
01.08.1950

Сын: Жуков Николай

Отец ребёнка: Жуков Иван Никитич

Смерть
2010

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