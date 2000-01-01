Кошкадеров Терентий Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кошкадеров Терентий Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кошкадеров Дмитрий Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.10.1915

Сын: Кошкадеров Андрей Терентьевич

Мать ребёнка: Кошкадерова Дарья

Емантаево
Рождение ребёнка
16.06.1918

Сын: Кошкадеров Леонид Леонтий

Мать ребёнка: Кошкадерова Дарья

Емантаево
Смерть
Неизвестно
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