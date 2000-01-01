Кошкадеров Терентий Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кошкадеров Дмитрий Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.10.1915
Сын: Кошкадеров Андрей Терентьевич
Мать ребёнка: Кошкадерова Дарья
Емантаево
Рождение ребёнка
16.06.1918
Сын: Кошкадеров Леонид Леонтий
Мать ребёнка: Кошкадерова Дарья
Емантаево
Смерть
Неизвестно