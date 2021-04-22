Сосновский Борис Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сосновский Борис Владимирович

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Место рождения

Курганская обл. Усть-Уйский район село Усть-Уйка

Дата рождения

04.01.1926

Дата смерти

05.11.?

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Жена

1926 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1952 г.р.
1959 г.р.

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1926

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Сосновская Мария Ивановна

Курганская обл. Усть-Уйский район село Усть-Уйка
Рождение ребёнка
02.01.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Кустанайская обл. станция ТОБОЛ
Рождение ребёнка
07.09.1952

Сын: Сосновский Юрий Борисович

Мать ребёнка: Мишина Мария Никифоровна

Кустанайская обл. станция ТОБОЛ
Рождение ребёнка
11.07.1959

Дочь: Синицина Елена Борисовна

Мать ребёнка: Сосновская Мария Никифоровна

г.Челябинск
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сосновская Мария Никифоровна

Смерть
05.11.?
Челябинск
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