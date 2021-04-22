Сосновский Борис Владимирович
Место рожденияКурганская обл. Усть-Уйский район село Усть-Уйка
Дата рождения04.01.1926
Дата смерти05.11.?
ПолМужской
Отец
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Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1926
Отец: скрыто настройками приватности
Курганская обл. Усть-Уйский район село Усть-Уйка
Рождение ребёнка
02.01.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Кустанайская обл. станция ТОБОЛ
Рождение ребёнка
07.09.1952
Сын: Сосновский Юрий Борисович
Мать ребёнка: Мишина Мария Никифоровна
Кустанайская обл. станция ТОБОЛ
Рождение ребёнка
11.07.1959
Дочь: Синицина Елена Борисовна
Мать ребёнка: Сосновская Мария Никифоровна
г.Челябинск
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.11.?
Челябинск