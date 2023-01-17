Евдокия Тарасова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвдокия Тарасова

Евдокия Тарасова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1794 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
24.01.1814 ст.

Муж: Аким Антонов

Надеждино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Около 1815

Дочь: Зайцева Екатерина Акимовна

Отец ребёнка: Аким Антонов

Рождение ребёнка
04.01.1816 ст.

Сын: Феклист Акимов

Отец ребёнка: Аким Антонов

Надеждино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.02.1817 ст.

Дочь: Агафья Акимова

Отец ребёнка: Аким Антонов

Надеждино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Около 1818 ст.

Дочь: Мария Акимова

Отец ребёнка: Аким Антонов

Рождение ребёнка
15.01.1824 или 15.01.1825 ст.

Сын: Афанасий Акимов

Отец ребёнка: Аким Антонов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close