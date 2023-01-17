Евдокия Тарасова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1798
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.01.1814 ст.
Муж: Аким Антонов
Рождение ребёнка
Около 1815
Дочь: Зайцева Екатерина Акимовна
Отец ребёнка: Аким Антонов
Рождение ребёнка
04.01.1816 ст.
Сын: Феклист Акимов
Отец ребёнка: Аким Антонов
Рождение ребёнка
25.02.1817 ст.
Дочь: Агафья Акимова
Отец ребёнка: Аким Антонов
Рождение ребёнка
Около 1818 ст.
Дочь: Мария Акимова
Отец ребёнка: Аким Антонов
Рождение ребёнка
15.01.1824 или 15.01.1825 ст.
Сын: Афанасий Акимов
Отец ребёнка: Аким Антонов
Смерть
Неизвестно