Егорова (Круглова) Анна Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕгорова (Круглова) Анна Георгиевна

Егорова (Круглова) Анна Георгиевна

Место рождения

Клишино, Волоколамский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

12.01.1914

Дата смерти

03.03.1999

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1914

Отец: Круглов Егор Стефанович

Мать: Круглова Александра Гавриловна

Клишино, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Крещение
13.01.1914
Спасс, Волоколамский муниципальный район, Московская область
восприемники: деревни Щекутовой крестьянин Егор Гарилов и деревни Клишиной крестьянка Екатерина Иванова
Рождение ребёнка
24.11.1934

Дочь: Соколова (Круглова) Ольга Михайловна

Отец ребёнка: Егоров Михаил Васильевич

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
13.02.1936

Муж: Егоров Михаил Васильевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
20.06.1941

Дочь: (Егороваа) Лидия Михайловна

Отец ребёнка: Егоров Михаил Васильевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
15.10.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Егоров Михаил Васильевич

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
03.03.1999
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: гипертоническая болезнь
Похороны
Неизвестно
Участок 42

Мы используем куки для улучшения работы сайта.