Егорова (Круглова) Анна Георгиевна
Место рождения
Дата рождения12.01.1914
Дата смерти03.03.1999
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1914
Крещение
13.01.1914
Спасс, Волоколамский муниципальный район, Московская область
восприемники: деревни Щекутовой крестьянин Егор Гарилов и деревни Клишиной крестьянка Екатерина Иванова
Рождение ребёнка
24.11.1934
Дочь: Соколова (Круглова) Ольга Михайловна
Отец ребёнка: Егоров Михаил Васильевич
Бракосочетание
13.02.1936
Рождение ребёнка
20.06.1941
Дочь: (Егороваа) Лидия Михайловна
Отец ребёнка: Егоров Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
15.10.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Егоров Михаил Васильевич
Смерть
03.03.1999
Причина смерти: гипертоническая болезнь
Похороны
Неизвестно
Участок 42