Ладыгин Максим Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Около 1885
Бракосочетание
27.01.1886
ОГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 584 (1886) Поручители: Медведев ЕИ, Ладыгин Егор Титов, Филатов СФ, Сокольников ЕА
Рождение ребёнка
03.04.1887
Дочь: Агафья Максимовна
Мать ребёнка: Ладыгина Ксения Филипповна
ОГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 624 (1887) Восприемники: Ладыгин Петр Иванов, Перова Матрона Николаева
Рождение ребёнка
19.03.1891
Мать ребёнка: Ладыгина Ксения Филипповна
Метрическая книга, 2-й экземпляр хранящийся в Александровском архиве (1891) - д Камардиновка
Рождение ребёнка
01.10.1892
Мать ребёнка: Ладыгина Ксения Филипповна
ОГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 823 (1892)
Рождение ребёнка
01.10.1895
Мать ребёнка: Ладыгина Ксения Филипповна
ОГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 953 (1895) Восприемники: Филатов СФ, Легостаева ИИ
Рождение ребёнка
04.10.1897
Сын: Ладыгин Алексей Максимович
Мать ребёнка: Ладыгина Ксения Филипповна
ОГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 1027 (1897)
Рождение ребёнка
23.01.1900
Дочь: Мария Максимовна
Мать ребёнка: Ладыгина Ксения Филипповна
ОГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 1148 (1900) Восприемник: Легостаева Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
16.08.1901
Дочь: Мария Максимовна
Мать ребёнка: Ладыгина Ксения Филипповна
Метрическая книга, 2-й экземпляр хранящийся в Александровском архиве (1901) - д Камардиновка
Рождение ребёнка
07.02.1904
Дочь: Анна Максимовна
Мать ребёнка: Ладыгина Ксения Филипповна
ОГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 1571 (1904) Восприемники: Киселев Г.Л. (Дмитриевка) и Легостаева Ирина Ивановна
Смерть
Неизвестно