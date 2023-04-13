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Ладыгин Максим Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Около 1885
Бракосочетание
27.01.1886

Жена: Ладыгина Ксения Филипповна

ОГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 584 (1886) Поручители: Медведев ЕИ, Ладыгин Егор Титов, Филатов СФ, Сокольников ЕА
Рождение ребёнка
03.04.1887

Дочь: Агафья Максимовна

Мать ребёнка: Ладыгина Ксения Филипповна

ОГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 624 (1887) Восприемники: Ладыгин Петр Иванов, Перова Матрона Николаева
Рождение ребёнка
19.03.1891

Сын: Ладыгин Иван Максимович

Мать ребёнка: Ладыгина Ксения Филипповна

Метрическая книга, 2-й экземпляр хранящийся в Александровском архиве (1891) - д Камардиновка
Рождение ребёнка
01.10.1892

Сын: Ладыгин Иван Максимович

Мать ребёнка: Ладыгина Ксения Филипповна

ОГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 823 (1892)
Рождение ребёнка
01.10.1895

Сын: Ладыгин Петр Максимович

Мать ребёнка: Ладыгина Ксения Филипповна

ОГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 953 (1895) Восприемники: Филатов СФ, Легостаева ИИ
Рождение ребёнка
04.10.1897

Сын: Ладыгин Алексей Максимович

Мать ребёнка: Ладыгина Ксения Филипповна

ОГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 1027 (1897)
Рождение ребёнка
23.01.1900

Дочь: Мария Максимовна

Мать ребёнка: Ладыгина Ксения Филипповна

ОГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 1148 (1900) Восприемник: Легостаева Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
16.08.1901

Дочь: Мария Максимовна

Мать ребёнка: Ладыгина Ксения Филипповна

Метрическая книга, 2-й экземпляр хранящийся в Александровском архиве (1901) - д Камардиновка
Рождение ребёнка
07.02.1904

Дочь: Анна Максимовна

Мать ребёнка: Ладыгина Ксения Филипповна

ОГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 1571 (1904) Восприемники: Киселев Г.Л. (Дмитриевка) и Легостаева Ирина Ивановна
Смерть
Неизвестно
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