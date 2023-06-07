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Федор Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

После 1830

Пол

Мужской

Отец

Около 1758 г.р.

Мать

1746 г.р.

Жена

1802 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Василий Алексеев

Мать: Евдокия Семенова

Место жительства
1811
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское) | ф.51, оп.8, д.51 (Ревизские 1811) | Ревизские сказки Рузского уезда помещиков на "Л-Я" 1811 года
Рождение ребёнка
1826

Сын: Тихон Федоров

Мать ребёнка: Татьяна Иванова

Упоминание
1830
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское) | ф.607, оп.1, д.1596 (1830г.) | Исповедная ведомость Рузской округи села Васильевского церкви Рождества пресвятыя Богородицы вотчи... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Иванова

Смерть
После 1830
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