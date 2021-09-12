(Дьячкова) Ольга Васильевна
Место рожденияИркутская область, Слюдянка
Дата рождения03.08.1951
Дата смерти12.09.2021
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1951
Иркутская область, Слюдянка
Рождение ребёнка
21.04.1969
Отец ребёнка: Синица Сергей Михайлович
Слюдянка
Рождение ребёнка
25.05.1974
Дочь: Находкина Ирина Сергеевна
Отец ребёнка: Синица Сергей Михайлович
Смерть
12.09.2021
село Елунино, Алтайский край