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(Дьячкова) Ольга Васильевна

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Место рождения

Иркутская область, Слюдянка

Дата рождения

03.08.1951

Дата смерти

12.09.2021

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1951

Отец: Дьячков Василий Александрович

Мать: Дьячкова Анна Яковлевна

Иркутская область, Слюдянка
Рождение ребёнка
21.04.1969

Сын: Синица Эдуард Сергеевич

Отец ребёнка: Синица Сергей Михайлович

Слюдянка
Рождение ребёнка
25.05.1974

Дочь: Находкина Ирина Сергеевна

Отец ребёнка: Синица Сергей Михайлович

Смерть
12.09.2021
село Елунино, Алтайский край
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