Штурмаревич Анастасия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.12.1898 ст.
Сын: Штурмаревич Николай Антонович
Отец ребёнка: Штурмаревич Антон Станиславович
Рождение ребёнка
08.01.1901 ст.
Сын: Штурмаревич Николай Антонович
Отец ребёнка: Штурмаревич Антон Станиславович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно