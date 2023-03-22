Штурмаревич Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Штурмаревич Анастасия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.12.1898 ст.

Сын: Штурмаревич Николай Антонович

Отец ребёнка: Штурмаревич Антон Станиславович

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
08.01.1901 ст.

Сын: Штурмаревич Николай Антонович

Отец ребёнка: Штурмаревич Антон Станиславович

Волковинцы, Хмельницька область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Штурмаревич Антон Станиславович

Смерть
Неизвестно
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