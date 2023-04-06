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Басинов Сергей

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Место рождения

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область

Дата рождения

26.04.1979

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1979

Отец: не указан

Мать: не указана

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
13.05.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Басинова Ирина

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
07.02.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Басинова Ирина

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
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