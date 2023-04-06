Басинов Сергей
Место рождения
Дата рождения26.04.1979
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1979
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.05.2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Басинова Ирина
Рождение ребёнка
07.02.2014
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Басинова Ирина