Румянцева (Каверина) Наталья Львовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Румянцева (Каверина) Наталья Львовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.11.1966

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1966

Отец: Каверин Лев Дмитриевич

Мать: Каверина Мария Егоровна

Рождение ребёнка
20.09.1985

Дочь: Кавтасьева Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Кавтасьев Сергей Иванович

Рождение ребёнка
22.09.1986

Дочь: Михайлова Надежда Сергеевна

Отец ребёнка: Кавтасьев Сергей Иванович

Рождение ребёнка
27.10.1987

Дочь: Бубнова Анастасия Сергеевна

Отец ребёнка: Кавтасьев Сергей Иванович

Рождение ребёнка
16.05.1990

Сын: Кавтасьев Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Кавтасьев Сергей Иванович

Рождение ребёнка
09.09.1992

Дочь: Кавтасьева Прасковья Сергеевна

Отец ребёнка: Кавтасьев Сергей Иванович

Рождение ребёнка
29.03.1997

Сын: Кавтасьев Алексей Сергеевич

Отец ребёнка: Кавтасьев Сергей Иванович

Рождение ребёнка
17.07.1998

Сын: Кавтасьев Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Кавтасьев Сергей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кавтасьев Сергей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Румянцев Сергей Александрович

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