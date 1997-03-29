Румянцева (Каверина) Наталья Львовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.11.1966
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1966
Отец: Каверин Лев Дмитриевич
Мать: Каверина Мария Егоровна
Рождение ребёнка
20.09.1985
Дочь: Кавтасьева Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Кавтасьев Сергей Иванович
Рождение ребёнка
22.09.1986
Дочь: Михайлова Надежда Сергеевна
Отец ребёнка: Кавтасьев Сергей Иванович
Рождение ребёнка
27.10.1987
Дочь: Бубнова Анастасия Сергеевна
Отец ребёнка: Кавтасьев Сергей Иванович
Рождение ребёнка
16.05.1990
Сын: Кавтасьев Николай Сергеевич
Отец ребёнка: Кавтасьев Сергей Иванович
Рождение ребёнка
09.09.1992
Дочь: Кавтасьева Прасковья Сергеевна
Отец ребёнка: Кавтасьев Сергей Иванович
Рождение ребёнка
29.03.1997
Сын: Кавтасьев Алексей Сергеевич
Отец ребёнка: Кавтасьев Сергей Иванович
Рождение ребёнка
17.07.1998
Сын: Кавтасьев Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Кавтасьев Сергей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно