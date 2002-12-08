Подзорова (Соколова) Татьяна Евгеньевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.06.1951
Дата смерти08.12.2002
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1951
Рождение ребёнка
18.09.1972
Сын: Подзоров Владимир Александрович
Отец ребёнка: Подзоров Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
23.12.1973
Сын: Подзоров Сергей Александрович
Отец ребёнка: Подзоров Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
05.10.1982
Сын: Подзоров Алексей Александрович
Отец ребёнка: Подзоров Александр Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.12.2002