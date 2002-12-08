Подзорова (Соколова) Татьяна Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подзорова (Соколова) Татьяна Евгеньевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.06.1951

Дата смерти

08.12.2002

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1951

Отец: Соколов Евгений Дмитриевич

Мать: Соколова Тамара Александровна

Рождение ребёнка
18.09.1972

Сын: Подзоров Владимир Александрович

Отец ребёнка: Подзоров Александр Алексеевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
23.12.1973

Сын: Подзоров Сергей Александрович

Отец ребёнка: Подзоров Александр Алексеевич

Рождение ребёнка
05.10.1982

Сын: Подзоров Алексей Александрович

Отец ребёнка: Подзоров Александр Алексеевич

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Подзоров Александр Алексеевич

Смерть
08.12.2002
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