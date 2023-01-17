Евдокия Ивановна
Место рождения
Дата рождения1742
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1763 и 1772
Дочь: Анна Петровна
Отец ребёнка: Петр Иванович
Рождение ребёнка
1766
Сын: Егор Петрович
Отец ребёнка: Петр Иванович
Рождение ребёнка
1772
Сын: Василий Петрович
Отец ребёнка: Петр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петр Иванович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно