Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Ивановна

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Место рождения

Рекша, Даниловский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1742

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1745 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Рекша, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Между 1763 и 1772

Дочь: Анна Петровна

Отец ребёнка: Петр Иванович

Рекша, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1766

Сын: Егор Петрович

Отец ребёнка: Петр Иванович

Рекша, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1772

Сын: Василий Петрович

Отец ребёнка: Петр Иванович

Рекша, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петр Иванович

Место жительства
Неизвестно
Рекша, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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