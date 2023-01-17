Новикова (Мереуца) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новикова (Мереуца) Евдокия

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Место рождения

с.Копчак Суворовский район Молдавская ССР

Дата рождения

24.10.1934

Пол

Женский

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1934

Отец: Мереуца Георгий

Мать: Мереуца Евдокия

с.Копчак Суворовский район Молдавская ССР
Бракосочетание
03.08.1952

Муж: Новиков Иван

Бородино, Одеська область
Рождение ребёнка
30.03.1953

Дочь: Новикова Валентина

Отец ребёнка: Новиков Иван

Рождение ребёнка
07.01.1955

Дочь: Резникова Надежда

Отец ребёнка: Новиков Иван

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