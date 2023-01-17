Новикова (Мереуца) Евдокия
Место рожденияс.Копчак Суворовский район Молдавская ССР
Дата рождения24.10.1934
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
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Рождение
24.10.1934
Отец: Мереуца Георгий
Мать: Мереуца Евдокия
с.Копчак Суворовский район Молдавская ССР
Бракосочетание
03.08.1952
Муж: Новиков Иван
Бородино, Одеська область
Рождение ребёнка
30.03.1953
Дочь: Новикова Валентина
Отец ребёнка: Новиков Иван
Рождение ребёнка
07.01.1955
Дочь: Резникова Надежда
Отец ребёнка: Новиков Иван