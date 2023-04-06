Боброва (Задумкина) Анна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБоброва (Задумкина) Анна Николаевна

Боброва (Задумкина) Анна Николаевна

avatar

Место рождения

Ельцыно, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1881 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Ельцыно, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
30.01.1908 ст.

Муж: Бобров Василий Иванович

https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/396332#340 по жениху: Вологодского уезда Турундаевской волости крестьяне деревни Бабикова Александр Алексеевич Бобров и Алексей Иванович Подхомутов по невесте... Показать все
Рождение ребёнка
11.11.1909 ст.

Сын: Бобров Николай Васильевич

Отец ребёнка: Бобров Василий Иванович

Бабиково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/396332#410 Страха ради смертного воспринимал сам отец. Крещение за невозможностью в скором времени достать священника страха ради смертного совершала Вологод... Показать все
Рождение ребёнка
1909 ст.

Дочь: Боброва Анна Васильевна

Отец ребёнка: Бобров Василий Иванович

Бабиково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
2 недели от слабого рождения https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/396332#438
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close