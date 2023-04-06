Боброва (Задумкина) Анна Николаевна
Место рождения
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1908 ст.
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/396332#340 по жениху: Вологодского уезда Турундаевской волости крестьяне деревни Бабикова Александр Алексеевич Бобров и Алексей Иванович Подхомутов по невесте... Показать все
Рождение ребёнка
11.11.1909 ст.
Сын: Бобров Николай Васильевич
Отец ребёнка: Бобров Василий Иванович
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/396332#410 Страха ради смертного воспринимал сам отец. Крещение за невозможностью в скором времени достать священника страха ради смертного совершала Вологод... Показать все
Рождение ребёнка
1909 ст.
Дочь: Боброва Анна Васильевна
Отец ребёнка: Бобров Василий Иванович
2 недели от слабого рождения https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/396332#438
Смерть
Неизвестно