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Еланцев Яков Прокопьевич

Место рождения

Маслово, Куртамышский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

1746

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: Еланцев Прокопий

Мать: не указана

Маслово, Куртамышский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Еланцева Ирина Стефановна

Рождение ребёнка
1789

Сын: Еланцева Алексiй Яковлевич

Мать ребёнка: Еланцева Ирина Стефановна

Рождение ребёнка
1797

Сын: Еланцев Евдоким Яковлевич

Мать ребёнка: Еланцева Ирина Стефановна

Рождение ребёнка
1799

Дочь: Еланцева Евфимiя Яковлевна

Мать ребёнка: Еланцева Ирина Стефановна

Рождение ребёнка
1804

Дочь: Еланцева Екатерина Яковлевна

Мать ребёнка: Еланцева Ирина Стефановна

Смерть
Неизвестно

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