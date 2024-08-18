Еланцев Яков Прокопьевич
Место рождения
Дата рождения1746
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец: Еланцев Прокопий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1789
Сын: Еланцева Алексiй Яковлевич
Мать ребёнка: Еланцева Ирина Стефановна
Рождение ребёнка
1797
Сын: Еланцев Евдоким Яковлевич
Мать ребёнка: Еланцева Ирина Стефановна
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Еланцева Евфимiя Яковлевна
Мать ребёнка: Еланцева Ирина Стефановна
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Еланцева Екатерина Яковлевна
Мать ребёнка: Еланцева Ирина Стефановна
Смерть
Неизвестно