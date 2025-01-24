Потехина Тамара Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиПотехина Тамара

Потехина Тамара

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1962 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1962

Сын: Потехин Виктор

Отец ребёнка: Потехин Алексей

Рождение ребёнка
Около 1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Потехин Алексей

Смерть
Неизвестно

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