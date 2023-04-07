Иван Осипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Осипович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Осип Фотиевич

Мать: Евфимия Степановна

Рождение ребёнка
1798

Дочь: Марья Ивановна

Мать ребёнка: Анна Федоровна

Рождение ребёнка
1799

Сын: Иван Иванович

Мать ребёнка: Анна Федоровна

Рождение ребёнка
1805

Сын: Гаврило Иванович

Мать ребёнка: Анна Федоровна

Рождение ребёнка
1806

Дочь: Матрена Ивановна

Мать ребёнка: Анна Федоровна

Рождение ребёнка
1809

Сын: Николай Иванович

Мать ребёнка: Анна Федоровна

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Степанида Ивановна

Мать ребёнка: Анна Федоровна

Рождение ребёнка
1813

Дочь: Хиония Ивановна

Мать ребёнка: Анна Федоровна

Рождение ребёнка
1816

Сын: Чистяков Самуил Иванович

Мать ребёнка: Анна Федоровна

Рождение ребёнка
1820

Сын: Федор Иванович

Мать ребёнка: Анна Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Федоровна

Смерть
Неизвестно
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