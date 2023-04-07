Иван Осипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1778
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: Осип Фотиевич
Мать: Евфимия Степановна
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Марья Ивановна
Мать ребёнка: Анна Федоровна
Рождение ребёнка
1799
Сын: Иван Иванович
Мать ребёнка: Анна Федоровна
Рождение ребёнка
1805
Сын: Гаврило Иванович
Мать ребёнка: Анна Федоровна
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Матрена Ивановна
Мать ребёнка: Анна Федоровна
Рождение ребёнка
1809
Сын: Николай Иванович
Мать ребёнка: Анна Федоровна
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Степанида Ивановна
Мать ребёнка: Анна Федоровна
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Хиония Ивановна
Мать ребёнка: Анна Федоровна
Рождение ребёнка
1816
Мать ребёнка: Анна Федоровна
Рождение ребёнка
1820
Сын: Федор Иванович
Мать ребёнка: Анна Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Федоровна
Смерть
Неизвестно