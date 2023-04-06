Серёгина (Ермошкина) Надежда Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серёгина (Ермошкина) Надежда Петровна

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Место рождения

Уксада

Дата рождения

29.10.1961

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1961

Отец: Ермошкин Пётр Васильевич

Мать: Ермошкина Екатерина Петровна

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