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Серёгина (Ермошкина) Надежда Петровна
Серёгина (Ермошкина) Надежда Петровна
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Место рождения
Уксада
Дата рождения
29.10.1961
Пол
Женский
Отец
Ермошкин Пётр Васильевич
1933 г.р.
Мать
Ермошкина (Гринина) Екатерина Петровна
1934 г.р.
Дети
Не указаны
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Место
Комментарий
Рождение
29.10.1961
Отец:
Ермошкин Пётр Васильевич
Мать:
Ермошкина Екатерина Петровна
Уксада
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