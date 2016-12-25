Горб-Онищенко Мария Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.12.1926
Дата смерти25.12.2016
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1926
Рождение ребёнка
08.07.1949
Отец ребёнка: Горб Петр Иванович
Рождение ребёнка
23.09.1951
Дочь: Горб-Шкода Елена Петровна
Отец ребёнка: Горб Петр Иванович
Рождение ребёнка
04.10.1966
Дочь: Горб-Милюкова-Охотницкая Наталья Петровна
Отец ребёнка: Горб Петр Иванович
Смерть
25.12.2016