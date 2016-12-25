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Горб-Онищенко Мария Трофимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.12.1926

Дата смерти

25.12.2016

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1926

Отец: Онищенко Трофим Петрович

Мать: Онищенко-Якунина Мария Трофимовна

Рождение ребёнка
08.07.1949

Сын: Горб Вячеслав Петрович

Отец ребёнка: Горб Петр Иванович

Рождение ребёнка
23.09.1951

Дочь: Горб-Шкода Елена Петровна

Отец ребёнка: Горб Петр Иванович

Рождение ребёнка
04.10.1966

Дочь: Горб-Милюкова-Охотницкая Наталья Петровна

Отец ребёнка: Горб Петр Иванович

Смерть
25.12.2016

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