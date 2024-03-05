Петухова - Романенко Нина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петухова - Романенко Нина Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.12.1951

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1951

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.08.1973

Дочь: Романенко - Акишева Ирина Николаевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
20.01.1978

Сын: Романенко Дмитрий Николаевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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