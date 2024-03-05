Петухова - Романенко Нина Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.12.1951
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.08.1973
Дочь: Романенко - Акишева Ирина Николаевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.01.1978
Сын: Романенко Дмитрий Николаевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности